Kohlschreiber joga bem, vence Khachanov e vai às quartas do ATP 250 de Munique

Vindo de boa campanha no ATP 250 de Munique, #41 Philipp Kohlschreiber venceu mais uma e está classificado para às quartas de final do torneio. Enfrentando o russo #13 Karen Khachanov, o anfitrião venceu por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (6) e 6/4, em 1h51 de partida.

O primeiro set foi disputadíssimo, com os dois tenistas sacando firme e oferecendo poucas chances na parcial. No quarto game, Kohlschreiber teve dois break points, mas não conseguiu aproveitar a oportunidade. Sem quebras, o vencedor foi decidido no tiebreak.

No game desempate, o alemão começou melhor e conquistou a vantagem logo de cara, abrindo 3/1. Precisando reagir, Khachanov buscou a desvantagem e empatou o confronto em 5/5. No 14° ponto, o anfitrião conseguiu a mini quebra decisiva e fechou em 8-6.

Embalado pela vitória no set anterior, Kohlschreiber começou melhor e quebrou o saque do russo logo no primeiro game, abrindo 2/0. No oitavo game, Khachanov esboçou uma reação e devolveu o break. Porém, no game seguinte, o alemão conseguiu a vantagem mínima e fechou o jogo em 6/4.

Pelas quartas de final do BMW Open, Kohlschreiber enfrentará o italiano #37 Matteo Berrettini, que venceu o norte-americano #82 Denis Kudla por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3.