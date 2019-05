Goffin vence Sousa com tranquilidade e se garante nas quartas do ATP 250 de Estoril

Nesta quinta-feira (02), o #25 David Goffin entrou em quadra pelo ATP 250 de Estoril e conseguiu um ótimo resultado. Jogando um grande nível de tênis, o belga, que entrou na competição através de um wildcard, despachou o português #51 João Sousa, atual campeão do torneio, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2, em 1h20 de partida.

Apesar de ter atuado muito bem do fundo da quadra, Goffin pegou em seus games de saque no primeiro set. O belga foi quebrado duas vezes, mas se manteve firme nas devoluções e nas trocas de bola, e conseguiu quatro breaks no total. Frustrado, Sousa pouco conseguiu fazer para melhorar sua atuação no duelo e viu Goffin fechar a parcial inicial em 6/3.

No segundo set, o cabeça de chave número quatro melhorou seu aproveitamento com ambos os serviços e não teve problema para bater o tenista da casa. Com duas quebras obtidas, o belga liderou o placar do início ao fim e decretou a vitória por 6/2, eliminando o campeão do ano passado.

Nas quartas de final do Estoril Open, Goffin enfrentará o tunisiano #75 Malek Jaziri, que passou pelo argentino #62 Leonardo Mayer em sets diretos, parciais de 7/6 (2) e 6/1. Os tenistas já se encontraram uma vez no circuito da ATP. O duelo foi em Shenzen, há três anos atrás. Naquela ocasião, Jaziri triunfou em três sets.