Sakkari faz ótima partida, elimina atual campeã Mertens e vai às semis em Rabat

A última partida de quartas de final do WTA de Rabat aconteceu na tarde desta quinta-feira (2) com dois grandes talentos do circuíto feminino: a defensora do título #18 Elise Mertens e a deusa grega #51 Maria Sakkari. Sakkari, que não tem feito uma grande temporada, surpreendeu ao eliminar a belga pelas sólidas parciais de 6/4 e 7/6(2) em 1h48 de partida. O confronto direto agora está em dois a um para a grega.

A primeira parcial contou com altos e baixos Sakkari sofreu quebra já no game de abertura e precisou correr atrás da quebra de volta para não ficar em desvantagem tão cedo na partida. A grega conquistou nova quebra no quarto game, mas sofreu a retaliação três games mais tarde - no sétimo da parcial. Ela ainda salvou break points no nono game, confirmou o serviço e logo em seguida... quebrou a belga pela terceira vez e tomou a parcial para si por 6/4, em 40 minutos jogados.

A segunda parcial durou 68 minutos e contou com quatro quebras de serviço (games dois, três, cinco e oito). Sakkari foi a única que salvou break point, no primeiro game, e evitou de ficar na desvantagem inicial. No tiebreak, a grega não teve problemas com os pontos, conquistou três mini quebras e fechou por sete a dois.

A defensora do título deixou a desejar no quesito serviço: disparou apenas um ace e cometeu oito dupla faltas. Além disso, venceu o total de 53% dos pontos com o serviço, 3% a menos que a adversária, que fechou com 56%. Sakkari disparou cinco aces e cometeu o mesmo número de dupla faltas; seu destaque ficou nas bolas de devolução, onde venceu 47% dos pontos.

Mertens se despede do torneio e agora voa para Madrid, onde busca o título inédito do Mutua Madrid Open. Apesar da derrota nas quartas de final em Marrocos, a belga não deve sofrer grandes danos no ranking.

Maria Sakkari avança para a primeira semifinal da temporada no Morocco Open e tem encontro marcado com uma outra belga, a #52 Alison van Uytvanck​​​​​​​, que venceu de virada a compatriota #122 Ysaline Bonaventure.