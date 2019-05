Muchova derrota Pera em Praga e avança à primeira final WTA na carreira

A wildcard #106 Karolina Muchova está na final do WTA de Praga, disputado no saibro, na República Tcheca. A tenista da casa garantiu vaga para a decisão após derrotar a estadunidense #105 Bernarda Pera por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, em 1h34, nesta sexta-feira (3).

A tcheca começou a partida de semifinal com tudo. O primeiro set foi total de seu domínio. Ela mandou no jogo tanto no saque (75% de pontos ganhos com o primeiro serviço) quanto na devolução (80% de aproveitamento com o primeiro 'retorno').

A diferença na parcial só não foi maior porque o nervosismo ao fechar bateu quando a jovem de 22 anos tinha o saque em 5/1. Nada que a comprometesse, porém, pois a quebra foi devolvida logo em seguida. Apenas meia hora depois, a primeira etapa estava decidida: 6/2 para a dona da casa.

Já no segundo set, a história foi bem diferente. Pera retornou com toda a força que podia para tentar virar o jogo. Com isso, ela já quebrou o saque da adversária logo no primeiro game e liderou até o 3/2, quando a oponente deu o troco.

Muitos games foram longos e bem disputados na segunda parcial. Parecia que qualquer uma das duas podia ganhar. O jogo se encaminhou muito igual até o 6/5 para Muchova, com saque de Pera; tudo indicava um tiebreak. Porém, justo no momento crucial, a norte-americana 'desapareceu'. Ela não venceu nenhum ponto em seu serviço e teve que ver a adversária faturar o set por 7/5 e a partida por 2 a 0.

Karolina Muchova chega assim à final do J&T Banka Prague Open e vai buscar em casa o primeiro título de sua carreira. Para atingir o feito, ela terá que passar pela #146 Jil Teichmann, que eliminou nas semifinais a favorita #39 Barbora Strycova.