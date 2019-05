Tsitsipas vence Domingues e está classificado para a semifinal do ATP 250 de Estoril

Após estrear bem no ATP 250 de Estoril, #10 Stefanos Tsitsipas entrou em quadra na manhã desta sexta (3) pelas quartas de final do torneio. Enfrentando o português #214 Joao Domingues, o grego venceu por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (3) e 6/4, em 1h48 de partida.

A primeira parcial foi disputadíssima do início ao fim, com os dois tenistas sacando firme e arriscando nas devoluções em busca da quebra de saque. Domingues encaixou bons golpes no terceiro game e conseguiu a vantagem, abrindo 3/1. Sacando para fechar o set, o anfitrião viu Tsitsipas reagir no momento decisivo e devolver a quebra no décimo game, igualando o confronto em 5/5. O vencedor foi decidido no tiebreak.

Embalado pela reação, o grego começou com tudo no game desempate e conquistou o mini break logo no segundo ponto, abrindo 2/0. Com a vantagem mínima no placar, o cabeça de chave número um do torneio emplacou mais uma vantagem no décimo ponto e fechou em 7-3.

O panorama se manteve na segunda parcial, com os dois tenistas seguros em seus games de saque e tentando aproveitar as chances oferecidas pelo adversário. Superior nas trocas de bola, Tsitsipas dominou os pontos e conseguiu a quebra decisiva no nono game, abrindo 5/4. Sacando para a vitória, o grego não deu chances e selou a vitória por 6/4.

Pela semifinal do Millennium Estoril Open, Tsitsipas enfrentará o belga #25 David Goffin, que venceu o tenista da Tunísia, #75 Malek Jaziri, por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 7/6 (4) e 6/2.