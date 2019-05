Goffin vira contra Jaziri e enfrentará Tsitsipas na semifinal do ATP 250 de Estoril

Após estrear com vitória no ATP 250 de Estoril, #25 David Goffin venceu mais uma e está classificado para as quartas de final do torneio. Enfrentando o tunisiano #75 Malek Jaziri, o belga venceu por 2 sets a 1, de virada, parciais de 4/6, 7/6 (4) e 6/2, em 2h38 de partida.

A primeira parcial foi equilibrada, com os dois tenistas sacando firme e arriscando nas devoluções. Goffin conquistou a vantagem no terceiro game, abrindo 3/1. Precisando reagir, Jaziri encaixou bons golpes no sexto game e devolveu a desvantagem, igualando o confronto em 3/3. No décimo game, o tunisiano aproveitou os erros do belga para conseguir a quebra decisiva e fechou em 6/4.

Precisando reagir no confronto, Goffin começou melhor e conquistou duas quebras de saque seguidas, abrindo 4/1 na parcial. Sem se abater, Jaziri conseguiu reagir e devolveu a desvantagem no momento decisivo, igualando a partida em 5/5. Sem quebras, o vencedor teve que ser decidido no tiebreak.

O panorama se manteve no game desempate, com ambos tendo dificuldade em seus games de saque e buscando a vantagem. No nono ponto, o belga conquistou a mini quebra decisiva e fechou o tiebreak em 7-4, levando a partida para o set decisivo.

Embalado pela vitória na parcial anterior, Goffin atropelou o tunisiano e conseguiu a quebra de saque logo no segundo game, abriindo 3/0 no set decisivo. Sólido, o belga seguiu dominando os pontos a alcançou mais um break para selar o confronto em 6/2.

Pela semifinal do Millennium Estoril Open, Goffin enfrentará o grego #10 Stefanos Tsitsipas, que venceu o português #214 Joao Domingues por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (3) e 6/4. A partida acontece neste sábado (4), às 8h (de Brasília).