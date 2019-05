Davidovich Fokina consegue maior vitória da carreira contra Monfils e vai às semis em Estoril

Campeão do torneio júnior de Wimbledon em 2017, o espanhol #167 Alejandro Davidovich Fokina, 19 anos, está nas semifinais do ATP 250 de Estoril. Após superar o qualifying e vencer Taylor Fritz e Jérémy Chardy, Fokina eliminou de virada o cabeça de chave número três, #18 Gaël Monfils, parciais de 6/7(2), 7/5 e 6/4, em 2h17, nesta sexta-feira (3).

Em um duelo de jogadores muito criativos e ousados, foram vistos muitos pontos longos e também jogadas acrobáticas. Fokina chegou a ter três set points na primeira parcial antes de perder o set no tiebreak, em um total de 55 minutos. Apesar desse baque, o espanhol se manteve firme e só enfrentou um break point no segundo set, onde venceu por 7/5.

O terceiro set foi o com mais variações. Foram nove break points e cinco quebras no total, mas Monfils não conseguiu salvar nenhum dos três bps que enfrentou e só venceu 39% dos pontos no seu primeiro saque na parcial. Quando sacava em 4/3, Fokina assustou com uma queda feia e inclusive recebeu o apoio do rival para se levantar antes de ser quebrado.

O espanhol mais uma vez mostrou força mental e venceu oito dos últimos nove pontos do jogo para conquistar a maior vitória da carreira, diante de Monfils, #18 do ranking e 10º na briga pelo ATP Finals.

Davidovich Fokina nunca havia vencido um jogo em torneios ATP antes deste torneio. O espanhol, apesar de ter um Slam na categoria júnior, não tem nenhum título no circuito Challenger e apenas um na categoria Future. Com a campanha em Estoril, o espanhol vai alcançar no mínimo a posição #126 no ranking, podendo subir até o #102 caso conquiste o título.

Nas semifinais do Millenium Estoril Open, Davidovich Fokina enfrenta o vencedor do confronto entre o #31 Frances Tiafoe e o #67 Pablo Cuevas.