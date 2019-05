Konta passa por Tomljanovic e fará primeira final em saibro da carreira em Rabat

A primeira partida de semifinal do WTA de Rabat aconteceu na manhã desta sexta-feira (3). Na quadra central do torneio marroco encontraram-se as seeds quatro #43 Ajla Tomljanovic e sete #47 Johanna Konta. A britânica acabou levando a melhor ao vencer a australiana pelas parciais de 6/2 e 7/6(7) em 1h32. Johanna conquistou sua primeira vitória em sets diretos no torneio até então.

Vinda de exaustivas partidas de três sets, Konta entrou em quadra sabendo que nunca havia feito uma única final na superfície de terra batida. Uma estatística que abalaria o mental de muitas jogadoras, mas não o da ex top 10.

Konta mostrou-se inteligente nos pontos decisivos e principalmente na rede. A britânica, que já enfrentou Ajla em três ocasiões apenas na atual temporada, não deu brecha para que a australiana encontrasse ritmo e com isso conquistou o triunfo. A britânica conquistou três quebras no serviço da adversária e sofreu apenas uma - todas no primeiro set, visto que no segundo não aconteceu quebra algum - as quebras que beneficiaram a seed sete aconteceram nos games um, cinco e sete; o serviço perdido aconteceu no game seis.

Na segunda parcial, de muito mais equilíbrio, Ajla salvou break point no terceiro game e Konta no game de número sete. Com as possíveis quebras salvas, a parcial foi ao tiebreak. Em uma verdadeira montanha russa, o game desempate contou com set point perdido de Ajla e com dois match points de Konta, que conseguiu converter a vitória no serviço da australiana - essa deve ter doído.

Konta disparou cinco aces durante a partida e cometeu duas dupla faltas; Ajla fechou com três aces e cinco dupla faltas. A britânica conquistou 58% dos pontos corridos (78/134).

Tomljanovic se despede do torneio marroco e já embarca em um voo rumo ao Mutua Madrid Open, onde enfrenta já na primeira ronda a romena #29 Mihaela Buzarnescu.

Garantida em sua primeira final de sempre na terra batida, Konta enfrenta na final do Morocco Open a grega #51 Maria Sakkari que venceu a belga #52 Alison van Uytvanck.