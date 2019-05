Teichmann surpreende, derrota Strycova e avança para decisão improvável em Praga

A #146 Jil Belen Teichmann está na final do WTA de Praga, disputado no saibro, na República Tcheca. Ela surpreendeu ao vencer a #39 Barbora Strycova, tenista da casa, por 2 sets a 0, com direito a pneu; parciais de 6/3 e 6/0 em apenas uma hora e dezoito minutos.

Aos 21 anos, a tenista suíça não só despachou a principal esperança para a torcida da casa, mas também o fez com estilo. A jovem jogadora dominou o confronto inteiro, tanto sacando quanto devolvendo. Ela venceu 71% dos pontos em seu serviço, com 69% deles jogados com primeiro saque; e também levou a melhor em mais da metade dos pontos no saque da adversária, colocando muita pressão já com a primeira devolução, onde teve 55% de sucesso.

Logo no primeiro serviço da tcheca, Teichmann já obteve uma quebra. As trocas de bolas e os games foram bem longos nesta primeira etapa, mas a suíça sempre levava a melhor nos momentos importantes; tanto que chegou a ter quatro break points contra e a adversária teve três, mas a jovem de 21 anos sempre se salvou nesses momentos de perigo, e a tcheca deixou escapar em uma das vezes. Essa quebra solitária foi o suficiente para a 'desafiante' sair na frente do placar com 6/3, em 52 minutos.

Abalada por estar atrás, Strycova não voltou mais para a partida, mentalmente. O segundo set foi um verdadeiro passeio da suíça e registrou um pneu. Todos os games foram ganhos pela número 143 do mundo, que, além de vencer em todos os saques da oponente, ainda perdeu somente um ponto nas três vezes em que sacou. Com isso, a partida foi fechada com um belo 6/0 em 26 minutos, marcando 2 a 0 no placar.

Assim, a decisão do WTA de Praga vai marcar um duelo de duas jovens abaixo do top 100 do ranking, que estarão em busca do primeiro título de suas carreiras. A adversária de Teichmann será outra tenista da casa, a #106 Karolina Muchova, de 22 anos, que derrotou a #105 Bernarda Pera também sem deixar sets em quadra na outra semifinal.