Kuznetsova surpreende e elimina Sabalenka na primeira rodada em Madrid

As primeiras rondas do Mutua Madrid Open acontecem já neste sábado (4) e um encontro em particular chamou atenção do público: a russa veterana #109 Svetlana Kuznetsova enfrentou a #10 Aryna Sabalenka já na primeira ronda do torneio e surpreendeu ao eliminar a bielorrussa por 7/5 e 6/4 em 1h56. Sabalenka é a primeira top 10 a cair no torneio.

O confronto entre gerações entre a ex número 2 e a seed 10 acabou com a experiência da russa prevalecendo. Kuznetsova fez ótimos pontos e conseguiu, com muita eficiência, inibir o jogo da adversária.

A primeira parcial contou com muitas trocas de bola durantes os games. Em especial o segundo game, quando Kuznetsova precisou salvar sete break points para não sair em desvantagem. No game seguinte foi vez se Sabalenka sofrer com o serviço, precisando salvar dois break points. Sveta conquistou duas quebras seguidas nos games cinco e sete e serviu para o set durante duas ocasiões (games oito e dez), mas em nenhuma delas foi bem sucedida e acabou sendo quebrada - e Sabalenka voltou à partida, que agora parecia tomar o rumo do tiebreak. Apesar de conseguir normalizar o placar para 5/5, Sabalenka logo foi quebrada novamente e Kuznetsova serviu para a parcial novamente, dessa vez com eficiência: 7/5, 69 minutos.

Em uma segunda parcial mais equilibrada, Sabalenka salvou break point no terceiro game, mas foi quebra em seu próximo game de serviço na única quebra do set. Kuznetsova jogou bem, não enfrentou qualquer break point durante toda a parcial e serviu com perfeição para a partida: 6/4, 45 minutos.

Kuznetsova disparou três ace e zerou em dupla falta; enquanto isso, Sabalenka disparou dois aces e cometeu surreais 16 (sim, dezesseis!) dupla faltas.

Com mais uma derrota prematura, Sabalenka se despede do torneio espanhol e deve começar a repassar estratégias para retomar ao bom nível de jogo.

Kuznetsova, por outro lado, avança à segunda ronda do WTA de Madrid e enfrenta a seguir a vencedora do confronto entre #19 Belinda Bencic e #52 Alison Van Uyvanck.