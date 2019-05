Barty passa por cima de Gavrilova e está na segunda rodada em Madrid

A #9 Ashley Barty está na segunda rodada do Mutua Madrid Open, disputado no saibro, na Espanha. A tenista garantiu a vaga após vitória fácil sobre a #58 Daria Gavrilova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em uma hora e cinco minutos.

Barty comandou a sua partida de estreia no torneio do começo ao fim. Ela foi bem mais agressiva que a adversária, que não conseguiu achar saídas para entrar no jogo. Gavrilova ainda utilizou mais o primeiro saque que a favorita (63% - 52%), mas mesmo assim, perdeu muito mais pontos nesse cenário - 35% de aproveitamento contra 65% da outra.

Como resultado do seu estilo 'para frente', a número nove do mundo empatou em erros não-forçados com a oponente, com 25; o que é um alto índice, mas a top 10 compensou aplicando 19 winners enquanto que a compatriota (também australiana) registrou apenas três em todo o duelo.

O domínio de Barty foi tão grande que ela conseguiu seis quebras, sendo que ainda perdeu outros sete break points que teve a favor; Gavrilova realmente não conseguiu fazer valer o seu serviço. No primeiro set, inclusive, a número 58 do mundo não confirmou seu saque nenhuma vez; só não houve um pneu, porque a adversária deixou escapar um de seus games de serviço. Mesmo assim, a favorita fechou a parcial em 6/1 em 33 minutos.

O segundo set foi quase igual - Barty também registrou três quebras, enquanto a oponente conseguiu uma; só que dessa vez, por conta da ordem, Gavrilova sacou uma vez mais do que na outra etapa e venceu dois games. Os pontos foram curtos e a parcial fechou ainda mais rápido que a primeira, em 32 minutos, com 6/2.

Com a vitória em dois sets tranquilos, Ashley Barty avança sem se cansar muito à segunda rodada. Ela aguarda a vencedora do confronto entre a #32 Danielle Collins e a #82 Vera Zvonareva.