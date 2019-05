Kvitova derrota Kenin em sets diretos e para próxima fase em Madrid

A #2 Petra Kvitova está na segunda rodada do Mutua Madrid Open, na Espanha. A tcheca avançou no torneio da gira de saibro após vencer a #37 Sofia Kenin na estreia por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em uma hora e dezoito minutos.

Kvitova tomou conta da partida, principalmente no primeiro set. Forte no serviço e mandando nos pontos, ela encurralou a adversária. De apenas sete games em jogo, venceu seis, ganhando 32 dos pontos disputados, contra 20 da oponente. A tcheca foi superior em tudo: aces (5-0), primeiro saque em quadra (76% contra 41%), pontos ganhos com a devolução (56% - 32%), e muito mais. Por pouco não houve pneu, mas mesmo assim foi um passeio; 6/1 em 32 minutos.

A segunda etapa já foi mais equilibrada. O primeiro serviço da número dois do mundo já não entrava mais com a mesma frequência (63% de primeiro saque) e isso fez com que Kenin tivesse esperanças. Porém, não foi nada que desse chances reais de virada para a norte-americana, até porque ela já foi quebrada logo no primeiro game e passou o set quase inteiro atrás no placar.

A tenista mais experiente até caiu de nível por um momento, cometendo alguns erros quando sacava em 4/3, e viu a oponente empatar. Apesar disso, ela deu o troco em seguida e voltou a ter a liderança. A tcheca então sacou para o set e dessa vez não desperdiçou. O seu forte serviço apareceu novamente e ajudou a fechar o set em 6/4, e o confronto em dois sets a 1.

Na segunda rodada, Kvitova vai enfrentar a vencedora do duelo entre a #39 Barbora Strycova, sua compatriota, e a #64 Kristina Mladenovic, que veio do qualifying. Ela segue em busca de aprimorar ainda mais o seu belo momento na temporada; são seis vitórias seguidas depois de cair nas quartas de final de Miami em março. Nesse meio tempo, ela faturou o título de Stuttgart.