Osaka estreia com vitória difícil contra Cibulkova no Premier de Madrid

A campeã do Australian Open de 2019 fez seu retorno ao WTA Premier Mandatory de Madrid com vitória. Neste domingo (5), a #1 Naomi Osaka superou a eslovaca de 29 anos, #33 Dominika Cibulkova, em sets diretos, com parciais de 6/2 e 7/6(6) em 1h55 de partida pela primeira rodada do torneio realizado na Espanha, na primeira partida da sessão diurna da Quadra Manolo Santana.

A japonesa assim conquista sua terceira vitória no saibro em 2019, tendo alcançado as quartas de final em Stuttgart antes de desistir da competição devido a dores no abdômen. Em Madrid, ela faz apenas a sua segunda participação na carreira, conquistando a primeira vitória no torneio já como número um. Em 2018, quando debutou, perdeu para Shuai Zhang na estreia. Além disso, Osaka amplia o confronto direto contra Cibulkova para três a zero, jamais perdendo um set.

Em quadra, Osaka precisou de um bom nível para superar uma motivada Cibulkova, que ao fim do jogo teve 15 erros não-forçados e 23 winners, enquanto a japonesa finalizou o confronto com 43 bolas vencedoras e 30 erros não-forçados. No serviço, a japonesa se mostrou superior, com oito aces, contra um da eslovaca, e três duplas faltas, contra quatro de sua oponente. Ao longo dos sets, a líder do ranking precisou sair de situações complicadas, com a rival liderando por *2/1 na primeira parcial e por 4/2* na segunda.

Na próxima rodada do Mutua Madrid Open, Naomi Osaka enfrentará a vencedora da partida entre duas convidadas da casa, as espanholas #110 Lara Arruabarrena e #75 Sara Sorribes Tormo. Osaka enfrentou apenas Sorribes Tormo, vencendo, em Wimbledon 2017, na primeira rodada, por dois sets a zero.