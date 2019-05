Keys perde de virada para Cirstea na primeira rodada em Madrid

A romena #93 Sorana Cirstea conquistou sua maior vitória no ano desbancando a #14 Madison Keys na primeira rodada do WTA Premier Mandatory de Madrid. Cirstea, que recebeu um wildcard para a chave principal do torneio espanhol, venceu por dois sets a um, parciais de 3/6, 6/4 e 6/1, em 1h46, neste domingo (5).

Keys só enfrentou um break point na primeira parcial e quebrou Cirstea no primeiro e no último game do set para fechar em 6/3. Na segunda série, a romena quebrou primeiro, no terceiro game, e salvou seis bps no game seguinte para segurar sua vantagem. Apesar de ser quebrada no sexto game, a ex-número 21 do mundo conseguiu recuperar a ponta no placar na sequência e empatou o jogo com um 6/4.

Na parcial decisiva, Keys, que foi campeã em Charleston no único torneio de saibro que disputou até a disputa em Madrid, desapareceu. Cirstea não teve seu serviço ameaçado em nenhum momento e só perdeu dois pontos no total em suas passagens no saque. A romena venceu os últimos seis games do jogo para fazer 6/1 em apenas 27 minutos.

Cirstea venceu apenas seu sétimo jogo em chaves principais de torneios WTA no ano, sendo Keys a melhor ranqueada dentre esses triunfos. Na próxima fase do Mutua Madrid Open, Cirstea encara a #22 Caroline Garcia, que passou na estreia pela #24 Su-Wei Hsieh.