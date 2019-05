Stephens passa por Hercog e segue para enfrentar Azarenka em Madrid

Ainda em busca de seu primeiro título no ano, a #8 Sloane Stephens estreou no WTA Premier Mandatory de Madrid com vitória. A estadunidense bateu a qualifier #71 Polona Hercog, que já venceu nesta temporada um torneio no saibro, em Lugano, por dois sets a zero, parciais de 6/2 e 7/6(4), em 1h44, neste domingo (5). Este foi o terceiro confronto entre as tenistas e a terceira vitória em sets diretos de Stephens.

Apesar de ter mais break points oportunizados, Hercog foi pouco eficiente, quebrando Stephens apenas em duas das nove oportunidades que teve. A estadunidense não foi quebrada nenhuma vez no primeiro set e contou com uma dupla falta da rival no set point para fazer 6/2, após 37 minutos.

Na segunda parcial, a eslovena esteve em duas oportunidades com uma quebra de vantagem, mas não conseguiu segurar a vantagem e a série foi para o tiebreak. Hercog chegou a salvar três match points no game desempate, mas Stephens confirmou no quarto e fez 7/6(4), em longo set de 1h07.

Sweet Sunday for Sloane!@SloaneStephens knocks out Polona Hercog 6-2, 7-6(4) to power into the #MMOPEN second round. pic.twitter.com/7Z6OxtD8TA — WTA (@WTA) May 5, 2019

Na segunda rodada do Mutua Madrid Open, Stephens vai encarar pela sétima vez na carreira a #50 Victoria Azarenka, que bateu na estreia a #21 Daria Kasatkina. O retrospecto até agora está empatado, com três vitórias para cada.