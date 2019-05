Voltando de lesão, Svitolina perde para Parmentier e cai na primeira rodada em Madrid

A #6 Elina Svitolina está fora do Mutua Madrid Open, torneio disputado no saibro, na Espanha. A ucraniana caiu na estreia para a #69 Pauline Parmentier, após derrota por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6(6), neste domingo (5). Svitolina não atuava desde março por conta de uma lesão no joelho.

Svitolina mostrou ainda não estar 100% recuperada da lesão. A tenista estreou em Madrid de modo fraco e sem muita energia. Na maioria das vezes em que o ponto se prolongava um pouco mais, Parmentier levava a melhor, e a francesa se aproveitou disso. Ela mexeu bastante a favorita na quadra, e abusou de golpes profundos, beliscando a linha de base e empurrando a adversária para trás.

Nesse cenário, a número seis do mundo não aguentou a pressão e jogou abaixo do que costuma apresentar. Com seu saque, ela venceu 58% dos pontos, e na devolução foi ainda pior, com 35%. Mesmo assim, conseguiu ter a mesma quantidade de chances de quebra que a adversária: quatro para cada; só que Parmentier foi mais precisa nesses momentos, e teve aproveitamento de 75%, contra 50% da ucraniana.

O primeiro set foi quando as limitações de Svitolina apareceram de forma mais gritante. Ela simplesmente não conseguia se impor com seu serviço. A francesa, enquanto isso, jogava firme e sem errar muito, e com isso abriu na liderança. A número 69 do ranking chegou a ter 5/1 no placar, com duas quebras acima. Mesmo deixando escapar a chance de fechar na primeira vez que sacou para o set, não desperdiçou a segunda e fechou em 6/4, após 38 minutos.

A segunda etapa foi bem mais equilibrada. Tudo parecia seguir para uma vitória fácil de Parmentier depois que a mesma já conseguiu uma quebra logo no primeiro game do set. Ela caminhava tranquila até o 3/2 com serviço seu, quando simplesmente sumiu pelo game inteiro, e não venceu um ponto sequer. Com isso, Svitolina reganhou confiança e conseguiu permanecer firme, apesar de ainda sem o seu melhor tênis, até o final da parcial, que foi decidida no tiebreak.

A partida ficou parelha no desempate, com as tenistas se revezando a todo momento na liderança. Até que a francesa conseguiu um mini-break no 6-6 e resolveu fechar a porta de vez com seu serviço depois, para vencer o set após uma hora e faturar o jogo por 2 a 0.

Com a vitória, Parmentier elimina uma das favoritas ao título e avança agora para a segunda rodada do WTA Premier Mandatory de Madrid. Ela vai enfrentar a #41 Yulia Putintseva, que passou na primeira rodada pela #96 Irina-Camelia Begu.