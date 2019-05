Favorita ao título, Halep inicia campanha em Madrid com vitória confortável sobre Gasparyan

Bicampeã do torneio, a #3 Simona Halep, ex-número um mundial, iniciou sua jornada no WTA Premier Mandatory de Madrid com vitória tranquila. Halep bateu em sets diretos a russa #65 Margarita Gasparyan com parciais de 6/0 e 6/4, em 1h14 de partida, na tarde deste domingo (5).

Em entrevista após a partida, Halep exaltou a qualidade de seu jogo: "Foi uma ótima partida, mesmo o primeiro set sendo bastante rápido. O segundo foi bem mais duro, e estou feliz que tenha conseguido vencer", disse a romena, que saiu com a vitória em seu primeiro encontro contra Gasparyan na primeira partida no saibro em 2019 pelo circuito da WTA.

Em quadra, Halep se mostrou a melhor jogadora, abusando do top spin no backhand de uma mão da russa. O primeiro set foi tranquilo para a romena, que converteu os três break points e não precisou salvar nenhum, vencendo 25 pontos e perdendo oito, com seis winners ao longo da parcial.

No segundo set, a ex-número um teve uma liderança de 5/2 com uma quebra a frente, sendo quebrada quando sacava para o jogo, desperdiçando um match point. Contudo, Gasparyan não aproveitou as chances para confirmar seu serviço e igualar em 5/5, sendo quebrada e fechando o jogo para Halep.

Na segunda rodada do Mutua Madrid Open, a romena terá pela frente a #47 Johanna Konta, do Reino Unido, que passou na estreia pela #49 Alison Riske. Halep perdeu três dos quatro embates realizados contra a britânica.