Pliskova salva match points e aplica grande virada para cima de Yastremska em Madrid

A #5 Karolina Pliskova está na segunda rodada do Mutua Madrid Open, disputado no saibro, na Espanha. A tcheca garantiu a vaga após um jogaço contra a #39 Dayana Yastremska em que aplicou uma bela virada e venceu por 2 sets a 1, com parciais 5/7, 7/5(5) e 6/3. O jogo deste domingo (5) teve 2h19 de duração.

Por pouco a número cinco do mundo não saiu de quadra eliminada na estreia. A tcheca teve que salvar quatro match points contra para voltar para a partida e se recuperar. Isso se deveu porque Yastremska jogou muito bem, principalmente no primeiro e segundo sets. Pliskova aplicava seu estilo de saque forte e golpes potentes, mas a ucraniana respondia com muita angulação, top spin e bolas profundas.

Com isso, o duelo foi muito equilibrado, com os pontos ganhos sempre variando de lado; a tcheca teve 51% nessa estatística, contra 49% da adversária. Foram apenas seis pontos vencidos a mais que a oponente, dentro dos 216 disputados (111 a 105). No total de games, a história é quase a mesma: 52% versus 48%.

Pliskova foi quem começou na frente. Ela venceu o game, sem perder nenhum ponto, logo no segundo serviço da ucraniana no duelo. Yastremska, porém, seguia colocando muita pressão na devolução e deu o troco rapidamente, e em dobro. Ela aplicou 40/15 duas vezes no serviço da cabeça de chave número cinco e conseguiu a virada para fechar em 7/5.

O segundo set parecia que seria exatamente igual ao primeiro. A tcheca conseguiu uma quebra, mas a jovem de 18 anos devolveu e ficou muito perto da vitória na partida. Com Pliskova no serviço em 5/4 contra, Yastremska teve quatro match points a seu favor, mas não aproveitou nenhum. A experiência e o seu forte saque se fizeram valer, e a número cinco do mundo se recuperou. Confiante, ela não só confirmou, como também ganhou no tiebreak por 7-5 para empatar o confronto em 1 a 1.

O último set foi bem rápido - os dois primeiros tiveram duração de 1h44 juntos, enquanto o terceiro durou 35 minutos. E isso não foi por conta de que alguma das duas tenha passado por cima da outra, mas sim porque os pontos foram mais velozes e nenhuma delas deu chance para a outra em seu saque na maior parte do tempo. A única brecha aberta foi no serviço da ucraniana no 4/3 e Pliskova não desperdiçou. Duas horas e dezenove minutos depois, ela fechou a parcial em 6/3 e o jogo em 2 a 1.

Com a bela vitória, Karolina Pliskova segue na disputa do WTA Premier Mandatory de Madrid. Ela vai enfrentar agora a #84 Kateryna Kozlova, que vem de vitória sobre a #42 Shuai Zhang​​​​​​​.