Kerber estreia em Madrid com vitória tranquila sobre Tsurenko

A #4 Angelique Kerber estreou com vitória fácil no Mutua Madrid Open, na Espanha. A alemã avançou no torneio disputado no saibro após ganhar por 2 sets a 0 da #26 Lesia Tsurenko, com parciais de 6/2 e 6/3, depois de 1h14, neste domingo (5). Este foi o quarto confronto entre as tenistas, e a quarta vitória da ex-número um.

Kerber dominou a partida, apesar de ter tido certa dificuldade no seu serviço no início do segundo set. No geral, a número quatro do mundo fez prevalecer seu favoritismo e nível de jogo. Tsurenko ainda ajudou, adotando a estratégia errada, tentando balançar a oponente de lado a lado na quadra; exatamente o que ela desejava.

A alemã correu muito, se defendeu bem e foi precisa nos momentos que necessitou ser agressiva. Com seu primeiro saque, Kerber venceu 61%, enquanto a adversária teve 40% na mesma estatística. Ela ainda obteve 48% contra 39% de aproveitamento com o segundo serviço, 12 a 9 em winners e aproveitou seis das oito oportunidades de quebra que teve; Tsurenko ficou em 3/6. Foram 62 pontos a seu favor no total, e 46 para a ucraniana. Ela ainda errou bastante, com 25 bolas para fora de modo não forçado, mas a oponente conseguiu um erro a mais.

No primeiro set, a alemã saiu na frente desde cedo, chegando a abrir 3/0. No 4/2, teve um momento de deslize, e Tsurenko quebrou, mas ela deu o troco em seguida. No seu último saque, não desperdiçou e fechou a parcial em 6/3, após 31 minutos.

Já a segunda parcial se iniciou de modo maluco. Nenhuma das duas tenistas conseguia confirmar seu serviço. Os cinco primeiros games registraram vitória de quem recebia, e em todo o set, apenas dois games tiveram confirmação de saque. Quem se deu melhor na maioria deles foi Kerber, vencendo em todos os serviços da oponente, abusando da sua devolução profunda. Com isso, ela venceu a última etapa por 6/2 e fechou a partida em 2 sets a 0.

Na próxima rodada do WTA Premier Mandatory de Madrid, Angelique Kerber vai encarar a #36 Petra Martic, que conseguiu um feito na estreia, eliminando a maior esperança da casa: a #20 Garbiñe Muguruza.