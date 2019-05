Mladenovic dá trabalho, mas não resiste a Kvitova e cai na segunda rodada em Madrid

Uma das partidas mais aguardadas desta segunda-feira (6) do Mutua Madrid Open aconteceu na quadra central do torneio. A ex top 10, #63 Kristina Mladenovic entrou em quadra para enfrentar a atual campeã em título #2 Petra Kvitova, que acabou levando a melhor em cima da francesa ao vencer pelas parciais de 6/3 e 7/6(5) em 1h55.

O encontro na segunda ronda do torneio espanhol foi o de número sete entre as jogadoras. Mladenovic venceu o primeiro - em 2013 - e desde então não sabe o que é tirar um set da tcheca, que durante os últimos cinco anos venceu a francesa em todas as superfícies do esporte (US Open14 - piso rápido, Birmingham17 - grama, Madrid19 - terra batida). Com a ótima estatística do confronto direto pesando a favor de Kvitova, não foi surpresa a tcheca entrar em quadra como favorita ao encontro.

"Eu não estava no meu melhor dia, por isso vencer essa partida é ainda mais importante", foram as palavras da tcheca na entrevista pós jogo. A constatação é verdadeira: Kvitova não conseguiu encontrar bom ritmo durante as quase 2h de partida e em muitas ocasiões contou com a ajuda direta da torcida para crescer mentalmente. Mladenovic não fez um trabalho ruim: a francesa, soube lidar bem com a agressividade de Petra e conseguiu fazer uma boa partida - muito melhor do que vinha fazendo até então na temporada.

Kristina fechou a partida com apenas 11 winners marcadas e com 23 erros não-forçados cometidos, além disso, disparou um único ace e cometeu sete dupla faltas; Kvitova disparou 31 winners e cometeu 38 erros não-forçados; no serviço, disparou sete aces e cometeu o mesmo número de dupla faltas.

Diferente do que se é visto, Kristina não está participando do torneio como duplista, então segue direto para Roma, onde tem a chance de fazer uma boa campanha no Internazionali BNL dItalia.

Kvitova dá mais um passo rumo à defesa do título do WTA Mandatory de Madrid e pode enfrentar na próxima ronda uma outra francesa, a #22 Caroline Garcia, que enfrenta ainda nesta terça-feira a romena #93 Sorana Cirstea.