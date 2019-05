Stephens toma susto, mas passa por Azarenka e avança às oitavas em Madrid

Uma das partidas mais esperadas desta segunda-feira (6) aconteceu na Caja Mágica do WTA Premier Mandatory de Madrid. A #8 Sloane Stephens e a #52 Victoria Azarenka se enfrentaram pela sétima vez e a americana saiu com a vitória ao fazer 6/4, 2/6 e 6/2, em 2h08. A vitória foi a quarta seguida americana em cima da mamãe ex-número um, a primeira da temporada 2019.

A primeira parcial, muito equilibrada, contou com apenas três break points - todos de Stephens - e apenas uma quebra se serviço. Azarenka salvou os break points iniciais no sexto game, mas não conseguiu a mesma façanha no décimo game, quando serviu para se manter viva na parcial.

A segunda parcial foi de domínio da bielorrussa, que ajustou seu jogo e conseguiu neutralizar bem a vencedora da edição 2017 do US Open. As quebras aconteceram nos games três e sete e Azarenka salvou break point nos games seis e oito.

Na parcial desempate, Stephens salvou break points no terceiro game, confirmou o serviço, evitou sair na desvantagem e nos games seis e oito conquistou quebras no serviço da mamãe bielorrussa.

Stephens fechou a parcial com três aces e o mesmo número de duplas faltas; Azarenka disparou quatro aces e cometeu nove dupla faltas. A americana conquistou 52% dos pontos corridos (91/174).

Fora do torneio de simples, Azarenka segue como duplista, onde faz parceria com a australiana Ashleigh Barty. Ambas enfrentam na segunda ronda as seed oito: Anna-Lena Gronefeld e Demi Schuurs. Partida de oitavas de final acontece na próxima terça-feira (7), às 9h40, na Quadra 6 do torneio espanhol.

Sloane Stephens avança às oitavas do Mutua Madrid Open e enfrenta a seguir a vencedora do confronto entre #49 Zheng Saisai e #54 Alizé Cornet.