Halep despacha Konta e avança às oitavas em Madrid

Fazendo sua partida de segunda ronda no Mutua Madrid Open, a ex-número um, atual #3 Simona Halep abriu o dia de jogos desta terça-feira (7) para enfrentar a #41 Johanna Konta. A romena conseguiu uma vitória limpa em cima da britânica, fazendo parciais de 7/5 e 6/1, em 1h30.

Konta começou a primeira parcial bem, jogando até de forma superior, conquistou uma quebra no serviço de Halep no terceiro game - depois de perder a chance de conquistar já no primeiro - e ficou na frente no placar até o oitavo game, quando sofreu quebra em seu serviço. No décimo game, a britânica salvou dois set points da romena, teve a novamente a chance de quebrar a ex-líder de ranking no 11º game, mas novamente desperdiçou. No último game do set, a britância sofreu sua segunda quebra de serviço e perdeu a parcial por 7/5.

Na segunda parcial, o nível da britânica caiu drasticamente. Konta não conseguiu confirmar nenhum de seus serviços e apenas fugiu do 'pneu' porque no quinto game conseguiu quebrar o serviço da romena.

Ao todo foram disputados 131 pontos, Halep venceu 75 deles (52%). A romena disparou um ace e cometeu uma dupla falta; Konta disparou dois aces e cometeu também duas dupla faltas.

Konta despede-se do torneio espanhol e foca agora no WTA Premier 5 de Roma, que inicia na próxima semana.

Halep avança às oitavas de final do WTA Mandatory de Madrid e enfrenta a seguir a #46 Viktoria Kuzmova, que venceu a dona da casa #27 Carla Suarez Navarro em sets diretos.

Halep também segue no torneio como duplista, onde faz parceria com a compatriota Irina-Camelia Begu. Na segunda ronda elas colidem com a dupla número um seed formada pelas tchecas Katerina Siniakova e Barbora Krejcikova. Partida de segunda ronda de dupla acontece na próxima quarta-feira (8).