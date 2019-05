Wawrinka faz boa estreia, passa fácil por Herbert e avança em Madrid 

O suíço #34 Stan Wawrinka fez sua partida de estreia no Masters 1000 de Madrid na manhã desta terça-feira (7) contra o qualifier #41 Pierre-Hugues Herbert e conseguiu um importante resultado: 6/2 e 6/3, em apenas 65 minutos jogados.

Wawrinka fez boa partida do começo ao fim. O suíço foi o único a ter break points durante toda a partida - ao todo foram seis - e o único a conseguir quebras: três ao todo, duas na primeira parcial (nos games dois e oito) e uma na segunda (no oitavo game). O ex-top cinco venceu 60% dos pontos corridos; venceu 80% dos pontos no serviço e 43% nos pontos de devolução. Ele ainda disparou três aces e cometeu duas duplas faltas.

Vindo do qualifying, Herbert fechou com 57% dos pontos ganhos no serviço e com 20% em bolas de devolução. O jovem francês terminou a partida com dois aces disparados e quatro duplas faltas cometidas.

Com a vitória, Wawrinka avança no Mutua Madrid Open e enfrenta a seguir o argentino #26 Guido Pella, que surpreendeu ao eliminar o russo #14 Daniil Medvedev por 6/2, 1/6 e 6/3.