Osaka sofre, mas derrota Sorribes Tormo e avança à terceira rodada em Madrid

A #1 Naomi Osaka está na terceira rodada do Mutua Madrid Open, disputado no saibro, na Espanha. Ela garantiu a vaga após derrotar a #73 Sara Sorribes Tormo por 2 sets a 1, com parciais de 7/6(5), 3/6 e 6/0, depois de duas horas e trinta e sete minutos de duração.

A japonesa sofreu nos dois primeiros sets dessa partida por conta de si mesma. Com seu estilo agressivo prevalecendo sobre o defensivo da outra, o comando esteve em suas mãos em todo o jogo; foi ela que ditou o ritmo. Se o ponto ficava a seu favor, era porque ela o tinha ganho; se o perdia, na maioria das vezes foi por conta de um erro seu.

Osaka teve muitos erros não-forçados, com 47, enquanto a adversária teve 30 a menos. Porém, para o seu benefício, a distância em número de bolas vencedoras foi ainda maior: 46 a 8. Esse foi o maio triunfo da tenista que está no topo do ranking: seus golpes fortes beliscando a linha, principalmente na paralela, foram muito precisos e adversária não tinha respostas para isso.

Como esse cenário, tudo foi muito equilibrado na maior parte do tempo. O jogo inclusive foi para o tie-break no primeiro set, com duas quebras para cada tenista. A japonesa levou a melhor no desempate, fechou em 7-5 e abriu 1 a 0 com 7/6.

Na segunda etapa, a espanhola voltou melhor após uma conversa com o técnico e conseguiu vencer no saque da outra três vezes, enquanto sofreu no seu serviço apenas uma. Ela conseguiu assim levar a partida para o terceiro set, mas a reação parou por aí. Osaka retornou com seus golpes ainda mais precisos e uma bela leitura de devolução, e ganhou todos os games. Como resultado, pneu (6/0), 2 sets a 1 e vitória para a número um do mundo, após mais de duas horas e meia.

Naomi Osaka enfrenta agora a bielorrussa #33 Aliaksandra Sasnovich, que passou pela eslovaca Anna Karolina Schmiedlova em sets diretos, com duplo 6/2.