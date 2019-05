Kozlova surpreende Karolina Pliskova em três sets na segunda rodada em Madrid

A #85 Kateryna Kozlova está na terceira rodada do Mutua Madrid Open, disputado no saibro. A ucraniana avançou no torneio espanhol após eliminar uma das maiores favoritas ao título, a #5 Karolina Pliskova. O placar foi de 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 2/6 e 6/4, após 1h54, nesta terça-feira (7).

Foi um jogo bastante intenso e equilibrado. Pliskova, como sempre, batendo firme de cima pra baixo e se salvando com seu saque, com 14 aces registrados. Do outro lado, Kozlova jogava com mais angulação e top spin, mas deixar de aplicar potência; alguns golpes na cruzada nem eram possíveis de serem pegos pela adversária.

A ucraniana levou a melhor no geral por ser mais precisa. A tcheca era mais agressiva e arriscava muito, mas isso também fazia algumas bolas irem para fora. Inteligente, a número 85 do mundo jogou muitas bolas profundas e com um efeito que a tirava da altura da cintura, dificultando muito a vida da favorita.

A número cinco do mundo inclusive registrou um pouco mais de winners (37 a 34), mas cometeu 10 erros não-forçados a mais que a oponente (31 a 21). As duas tiveram o mesmo número de quebras, quatro para cada, mas duas daquelas que foram a favor de Pliskova aconteceram no segundo set, vencido por ela. As outras foram divididas entre a primeira e a terceira parcial, que tiveram vitória da adversária. Kozlova quebrou nas ‘horas certas’ - duas vezes em cada uma dessas etapas, garantindo o triunfo por 2 a 1.

Assim, Kateryna Kozlova surpreendeu e eliminou um dos grandes nomes do Mutua Madrid Open. Ela segue agora para tentar alcançar outra bela vitória, contra a #18 Belinda Bencic, que vem de vitória sobre a #101 Svetlana Kuznetsova.