Pentacampeão, Nadal vence jogo tranquilo contra Auger-Aliassime e vai às oitavas em Madrid

Dono de cinco troféus do Masters 1000 de Madrid, o #2 Rafael Nadal estreou com vitória na edição de 2019 do torneio. Nesta quarta (08), o espanhol não jogou seu melhor tênis, mas bateu o canadense #30 Felix Auger-Aliassime, promessa da Next Gen, por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1h37 de partida. Eliminado em Monte Carlo e Barcelona, o 'Toro Miúra' chega em Madrid ainda buscando seu primeiro título na temporada de saibro.

Jogando de igual para igual com o 'Rei do saibro', Aliassime equilibrou a partida o máximo que pode. Buscando comandar os pontos com agressividade, o jovem tenista até deu trabalho para Nadal, mas não foi o suficiente para desestabilizá-lo. Consistente, o espanhol contou com erros bobos do canadense, conquistou a quebra de saque no oitavo game e, sem sustos, fechou o set inicial em 6/3.

Embalado, o 'Toro Miúra' quebrou o adversário logo no primeiro game da segunda parcial e abriu 2/0. Adquirindo ritmo e mostrando-se firme em seus games de serviço, o espanhol liderou o placar até o final sem dar chances a Aliassime, que mesmo estando atrás o tempo todo, não desistiu em momento nenhum.

Com mais um break no sétimo game, Nadal fez 5/2 no marcador e praticamente encaminhou a vitória. Porém, oscilou e perdeu seu saque com uma dupla falta. Mas a reação do jovem canadense parou por aí. Logo no game seguinte, o cabeça de chave número dois obteve outra quebra e, depois de desperdiçar cinco match points, fechou novamente em 6/3.

Em busca de seu sexto título na capital espanhola, Nadal vai enfrentar o norte-americano #37 Frances Tiafoe, que venceu o alemão #50 Philipp Kohlschreiber por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/3.