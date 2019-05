Afiado nas devoluções, Tsitsipas passa por Mannarino e avança no Masters 1000 de Madrid

Estreando no Masters 1000 de Madrid, o #9 Stefanos Tsitsipas fez o necessário e venceu o francês #56 Adrian Mannarino por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/5, em 1h17 de partida, e garantiu-se nas oitavas do torneio. Firme nas devoluções - retornou 88% dos saques do adversário -, o grego foi soberano no primeiro set, mas precisou suar a camisa para levar o segundo e sair de quadra com o triunfo.

O jogo

Apesar de ter sido quebrado uma vez, Tsitsipas dominou o primeiro set. Perdendo apenas três pontos com seu 1º serviço, o grego obteve três breaks e esteve na liderança do placar o tempo todo, sem dar muitas chances ao francês. Firme nas devoluções e agressivo com seu forehand, o cabeça de chave número oito fechou em 6/2 e largou na frente no duelo.

Cometendo menos erros, Mannarino entrou no jogo de vez, equilibrou as ações e passou a dificultar a vida do adversário. Entretanto, a boa performance do francês não foi suficiente para superar o grego. Depois de 11 games disputados, Tsitsipas chegou ao break decisivo. Liderando por 6/5, pressionou o saque do oponente e, contando com um erro não forçado de Mannarino, decretou a vitória por 7/5.

Classificado para as oitavas da competição, Tsitsipas espera agora o vencedor do duelo entre o espanhol #38 Fernando Verdasco, tenista da casa, e o russo #13 Karen Khachanov, que se enfrentam ainda nesta quarta-feira (08).