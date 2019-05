Já acabou, Jéssica? Halep atropela Kuzmova em 45 minutos e segue em busca do tri em Madrid

Com facilidade surpreendente, a #3 Simona Halep atropelou a eslovaca #46 Viktoria Kuzmova com a vitória mais fácil da temporada da WTA: duplo 6/0, em 44 minutos, nas oitavas de final do WTA Premier Mandatory de Madrid, nesta quarta-feira (8). A romena vai em busca de seu terceiro título na capital espanhola.

Halep só perdeu 12 pontos durante toda a partida, vencendo 48, batendo 14 winners, quatro erros não-forçados e convertendo seis de seis break points. Kuzmova não teve nenhum game point durante todos os 12 games da partida e só venceu 9% dos pontos com seu primeiro serviço. Essa foi a segunda bicicleta que a ex-número um aplicou na carreira - na primeira, na final em Bucareste em 2016, perdeu 21 pontos para Anastasija Sevastova.

A surpreendente facilidade da vitória de Halep se dá mais pela qualidade da adversária. Kuzmova, 20 anos, alcançou com a campanha em Madrid sua melhor posição na carreira - #43 - e havia desbancado nas fases anteriores a #17 Julia Goerges e a #27 Carla Suárez Navarro.

A ex-número um do mundo classificou esta como a melhor partida de sua carreira. "Eu joguei quase perfeitamente hoje. Eu me senti em paz na quadra. As vezes durante as partidas você se sente inseguro do seu jogo, mas hoje não foi o caso. Hoje, eu senti todas as bolas e eu sabia que poderia vencer todos os pontos contra ela. Então, eu acho que a confiança estava altíssima", avaliou.

Nas quartas de final do Mutua Madrid Open, Halep enfrenta a #9 Ashleigh Barty, que passou nas oitavas pela #43 Yulia Putintseva, parciais de 4/6, 6/1 e 6/2. A romena lidera o confronto direto por duas vitórias, contra uma da australiana.