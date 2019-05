Verdasco vira para cima de Khachanov e vai à terceira rodada em Madrid

O #38 Fernando Verdasco está na terceira rodada do Masters 1000 de Madrid, disputado no saibro espanhol. O dono da casa avançou após despachar de virada o #13 Karen Khachanov por 2 sets a 1, com parciais de 6/7(4), 6/1 e 7/5, após 2h31, nesta quarta-feira (8).

Com exceção do primeiro set, foi um jogo bem atípico de Khachanov, com o adversário sacando melhor. Verdasco teve 12 aces na partida, o dobro do que o alto tenista russo. Além disso, ele trabalhou com o primeiro serviço exatamente na mesma proporção que o adversário (71%) e, entre esses pontos, ganhou 75%, enquanto o outro registrou 70% de aproveitamento.

Foram 53 minutos de duração no primeiro set , mas os games em si foram rápidos. Os dois jogadores geralmente 'matavam' o ponto com o saque ou com a primeira bola. Não houveram muitas trocas de golpes, e quando era o caso, elas acabavam logo, com alguém aplicando um winner ou então perdendo a paciência ao mandar para fora. O equilíbrio seguiu no desempate, em que Kjachanov aproveitou uma única 'caída de nível' de Verdasco, em um ponto, para faturar o mini-break necessário e fechar em 7-4.

No segundo set, o espanhol conseguiu um feito: vencer em três dos quatro games de serviço do 'sacador'. Ele passou por cima do adversário, abusando de ótimas devoluções e de um jogo mais regular que o outro. Por pouco um pneu não foi anotado, mas um 6/1 em 35 minutos já estava de bom tamanho para o dono da casa voltar para o jogo.



O terceiro set marcou o pior momento do russo em seu serviço. O aproveitamento com o primeiro saque caiu para 57% de pontos ganhos. Além disso, Verdasco se superou e registrou cinco aces somente nesta parcial, enquanto o número 13 do mundo anotou apenas um. Com esse cenário, de nada adiantou a quebra que Khachanov conseguiu logo no início; o espanhol deu o troco dois games depois e decidiu com uma quebra precisa no final. Uma hora e dois minutos de jogo na última etapa, vencida pelo tenista da casa por 7/5.

Com a vitória por 2 a 1, Fernando Verdasco avança à terceira rodada do Mutua Madrid Open e vai tentar vencer mais um confronto em que, no papel, não será o favorito. O adversário será o #9 Stefanos Tsitsipas, que vem de vitória sobre o #56 Adrian Mannarino.