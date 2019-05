Kvitova derrota Garcia e reedita final contra Bertens nas quartas em Madrid

Nas oitavas de finais do Mutua Madrid Open, a tcheca #2 Petra Kvitova bateu a francesa #22 Caroline Garcia, por 2 sets a 0, com duplo 6/3. A atual campeã precisou de apenas 1h17 minutos de jogo para vencer a partida nesta quarta-feira (8).

O jogo, de modo geral, foi bastante equilibrado, sem que nenhuma das duas jogadoras tivesse o controle total do jogo em suas mãos. No primeiro set, poucas chances de quebra de serviço, tendo Kvitova aproveitado bem a única que apareceu para si, no oitavo game. Sacando para o set no game seguinte, a tcheca conseguiu fechar a parcial em 6/3.

No segundo set, enredo parecido, porém com uma vantagem um pouco mais para Kvitova. Aproveitando bem seu primeiro serviço, onde conseguiu mais de 80% dos pontos tentados, a atual número dois do mundo quebrou o serviço de Garcia por duas vezes e repetiu o mesmo placar do primeiro set, 6/4, e fechou o jogo em 2 a 0.

A adversária de Kvitova na próxima rodada do Mutua Madrid Open será a holandesa #7 Kiki Bertens, repetindo o duelo da final do mesmo torneio em 2018. Na ocasião, a tcheca levou a melhor e foi campeã vencendo o jogo por 2 sets a 1. O duelo desta edição está previsto para ocorrer nesta quinta-feira (9), às 16h30, horário de Brasília.