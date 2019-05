Halep quebra invencibilidade de Barty e segue às semifinais em Madrid

Após vencer um jogo quase perfeito contra Kuzmova, a #3 Simona Halep teve muito mais dificuldades, mas passou pela #9 Ashleigh Barty rumo às semifinais do WTA Premier Mandatory de Madrid. Bicampeã do torneio, Halep quebrou a sequência de 11 vitórias da australiana com duplo 7/5, em 1h33, nesta quinta-feira (8).

As duas tenistas aproveitaram muito bem suas chances. Em seis games foram oportunizadas quebras durante a partida, e apenas em um deles, no primeiro do jogo no saque de Barty, a quebra não foi confirmada. Halep chegou a sacar para o set em 5/4 na primeira parcial, mas a australiana jogou muito e conseguiu alongar o jogo, mas não segurou seu saque na sequência, perdendo os cinco últimos pontos do set.

Na segunda série, Halep saiu com a quebra logo de cara e Barty igualou o placar no oitavo game. A maior precisão da romena foi essencial para a vitória apertada - ela teve 15 winners e 21 erros não-forçados, contra 22 e 37 da australiana, respectivamente. Além disso, a ex-número um do mundo colocou em quadra 87% dos seus primeiros saques, vencendo 75% dos pontos nessa situação.

Assim como no primeiro set, Barty foi quebrada no 11º game e perdeu seis pontos seguidos para ver Halep garantir um novo 7/5 e seguir à sua quarta semifinal da carreira em Madrid. A romena agora lidera o confronto direto com três vitórias em quatro confrontos.

Na luta por uma vaga à decisão do Mutua Madrid Open, Halep enfrenta a #18 Belinda Bencic, que venceu pela segunda vez no ano a #1 Naomi Osaka, parciais de 3/6, 6/2 e 7/5. A suíça venceu dois dos três confrontos contra a romena no circuito.