Bencic desbanca Osaka pela segunda vez no ano e avança às semifinais em Madrid

Vivendo uma grande temporada, a #18 Belinda Bencic venceu pela segunda vez no ano a #1 Naomi Osaka e avançou às semifinais do WTA Premier Mandatory de Madrid. A suíça chegou a estar perdendo o set decisivo por 5/3, mas venceu os últimos quatro games da partida e venceu por dois sets a um, parciais de 3/6, 6/2 e 7/5, em 2h11, nesta quinta-feira (8).

As duas tenistas arriscaram muito no primeiro set, que foi o que teve mais games curtos. Osaka teve a quebra primeiro, no quarto game, mas viu Bencic quebrar logo na sequência, explorando seu segundo serviço, algo que foi um problemas durante todo o jogo - a japonesa venceu apenas 40% dos pontos nessa situação, apesar de ter fechado com 12 aces. A japonesa, porém, se manteve firme na primeira parcial e contou com um game muito ruim da suíça, que foi quebrada com dupla falta no oitavo game. A número um do mundo confirmou a vantagem na sequência e fez 6/3, em 35 minutos.

A segunda parcial teve 10 break points no total, e Bencic deu mais oportunidades, mas foi mais decisiva: salvou 5/6, enquanto Osaka só evitou 1/4. Encaixando seu jogo agressivo e diminuindo os erros, a suíça empatou o jogo com um 6/2, em 37 minutos.

Osaka parecia em domínio do set decisivo. Após quebrar de zero no quinto game, venceu um longo game na sequência, salvando dois break points para fazer 4/2 e segurar sua vantagem. Porém, quando foi sacar para o jogo em 5/4, foi quebrada de 0-40 e viu Bencic crescer. A suíça venceu 14 dos últimos 15 pontos da partida, virando um 3/5 para um 7/5 e garantindo a vitória em uma parcial de 58 minutos.

Essa foi a segunda vitória de Bencic contra a número um do mundo - a primeira foi em Indian Wells, onde Osaka defendia o título. A japonesa agora tem sua posição de líder do ranking ameaçada por Simona Halep, que retomaria o posto caso vencesse o título em Madrid.

Coincidentemente, nas semifinais do Mutua Madrid Open, Bencic enfrenta a #3 Simona Halep, que venceu nas quartas a #9 Ashleigh Barty com duplo 7/5. O retrospecto é favorável à suíça: ela venceu os cinco confrontos contra tenistas do top cinco no ano e lidera o confronto direto contra Halep, com duas vitórias em três partidas.