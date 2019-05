Stephens faz partida segura contra Martic em Madrid e alcança primeira semifinal do ano

Com muita confiança, a #8 Sloane Stephens superou um difícil desafio diante da #36 Petra Martic no WTA Premier Mandatory de Madrid e avançou à sua primeira semifinal em 2019. Nesta quinta-feira (9), a estadunidense garantiu a vitória com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h21, confirmando o 100% de aproveitamento em três confrontos diante da croata. Martic é a tenista que mais venceu jogos no saibro no ano - dez de 12 disputados -, o que engrandece ainda mais o triunfo de Stephens.

Os cinco primeiros games da partida foi de dominância das sacadoras, até que Stephens encaixou duas sequências de ótimos backhands para quebrar primeiro, mas, com uma dupla falta em break point, devolveu a igualdade no placar na sequência. Mesmo assim, continuou melhor - Martic teve que salvar quatro bps na sequência.

No décimo game, a croata se desestabilizou quando sacava em 4/5 e pediu para a umpire checar uma bola cantada fora, o que não foi possível porque o juiz de linha não conseguiu identificar com certeza qual seria a marca exata. Na sequência, ela bateu uma dupla falta e um erro não-forçado, o que lhe custou o set e também uma quebra de raquete em frustração.

Stephens foi muito segura no segundo set. Após salvar o único break point que enfrentou no primeiro game e quebrar o saque de Martic no quarto, a estadunidense venceu 12 dos últimos 14 pontos em suas passagens de serviço. No total, a estadunidense colocou 83% do seu primeiro saque durante o jogo, vencendo 76% dos pontos nessa situação. A cabeça de chave número oito conseguiu ainsa 21 winners, nove a mais que a croata, e também 21 erros não-forçados, contra 24. Assim, fechou a parcial final por 6/3, em 41 minutos e garantiu a vitória.

Em busca da decisão do Mutua Madrid Open, Stephens enfrenta a atual vice-campeã, #7 Kiki Bertens, que venceu a revanche da última final diante da #2 Petra Kvitova, parciais de 6/2 e 6/3.