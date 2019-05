Nadal passa tranquilo por Tiafoe e vai às quartas em Madrid

O #2 Rafael Nadal está nas quartas de final do Masters 1000 de Madrid, disputado no saibro, na Espanha. O tenista da casa confirmou o favoritismo e venceu o #37 Frances Tiafoe por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h35, nesta quinta-feira (9).

O 'Rei do saibro' não teve muita dificuldade para passar pelo jovem norte-americano. Mais uma vez, seu excelente jogo de base, golpes potentes e ótima leitura dos pontos fizeram a diferença na terra batida. A agressividade de Tiafoe não foi suficiente para superar a regularidade de Nadal.

Não teve nenhum aspecto em que o número dois do mundo não tenha sido melhor. Ele anotou seis aces, contra um do adversário, o aproveitamento com o primeiro saque ficou em 88% versus 64% do outro; 67% a 47% de pontos ganhos com o segundo serviço; 36% contra 13% de aproveitamento na primeira devolução, por exemplo.

Tiafoe também incomodou com seu saque, tanto que colocou 78% em quadra no primeiro serviço, e não deu muitas chances para o espanhol. A diferença foi que o dono da casa foi mais decisivo quando brechas se abriram a seu favor. Ele teve apenas um break point contra, e o salvou, enquanto que aproveitou metade dos quatro 'oferecidos' pelo oponente; um em cada set.

Assim, Nadal venceu as duas parciais com uma quebra em cada, e fechou o jogo por 2 a 0 após pouco mais de uma hora e meia de duração. Com o resultado, o espanhol chega à sua terceira quartas de final consecutiva no saibro esse ano. Ele ainda busca o primeiro título na temporada.

Para tentar alcançar as semis do Mutua Madrid Open, o número dois do mundo terá que passar pelo #34 Stan Wawrinka, que derrotou o #7 Kei Nishikori nas oitavas, também sem deixar sets em quadra.