Halep supera Bencic e vai pela quarta vez à decisão em Madrid

Com mais uma bela atuação, a #3 Simona Halep eliminou a #18 Belinda Bencic e avançou pela quarta vez à decisão do WTA Premier Mandatory de Madrid. Halep precisou de duas horas para fazer 6/2, 6/7(2) e 6/0, na Quadra Manolo Santana, nesta sexta-feira (10).

Halep fez um seguro primeiro set, chegando a ser quebrada no quarto game, mas vencendo os últimos quatro do set para fazer 6/2. Ela abriu a segunda série quebrando Bencic logo na abertura de caro, mas a suíça se recuperou e chegou a abrir 3/1, antes de ceder a quebra novamente. Belinda chegou a ter um set point no 12º game, mas a decisão foi para o tiebreak. Aí, a atual campeã de Dubai manteve seu ótimo recorde em games desempate no ano, fazendo 7-2 e empatando a partida.

Na parcial final, porém, Halep voltou a seu maior alto nível. A romena só perdeu quatro pontos no seu serviço e converteu três dos quatro break points para fechar a partida com autoridade: 6/0, em 28 minutos.

O triunfo de Halep foi o segundo em quatro confrontos entre as duas até aqui - neste ano, Bencic havia derrotado a rival em Dubai. O resultado manteve a romena na busca pela retomada da liderança do ranking, o que acontecerá somente caso ela vença a decisão, sua quarta em Madrid na carreira - ela tem dois títulos. Somando os jogos da Fed Cup, a ex-número um do mundo tem 11 vitórias nos últimos 12 jogos disputados.

Na decisão do Mutua Madrid Open, Halep enfrenta a atual vice-campeã, a #7 Kiki Bertens, que eliminou nas semis a #8 Sloane Stephens. O confronto direto entre as tenistas empatado com duas vitórias para cada em quatro confrontos.