Tsitsipas bate atual campeão Zverev e segue às semifinais em Madrid

Em partida de ânimos acirrados nas arquibancadas e rivalidade em quadra, o #9 Stefanos Tsitsipas desbancou o atual campeão, #4 Alexander Zverev, e avançou às semifinais do Masters 1000 de Madrid. Nesta sexta-feira (10), o grego venceu o segundo de três confrontos contra o alemão em três sets, parciais de 7/5, 3/6 e 6/2, em 2h12.

Após ter problemas nas suas duas primeiras passagens no saque, tendo que salvar quatro break points, Zverev venceu seus 12 pontos seguintes no serviço, mas falhou no momento decisivo. Tsitsipas, que fez um set limpo, quebrou o alemão de 0-40 no 11º game e confirmou seu saque na sequência para fazer 7/5, em 57 minutos.

Mais uma vez, poucas chances foram dadas na segunda parcial. A diferença foi Zverev on fire no final. O único game com break point foi o oitavo, quando Tsitsipas foi quebrado 0-40. O alemão venceu 12 dos últimos 13 pontos da parcial, fazendo 6/3, em 36 minutos, e saiu comemorando gritando 'vamos lá, não consigo ouvi-los' para a torcida do grego.

Na parcial decisiva, Tsitsipas mostrou diferentes qualidades para garantir uma grande vitória. No terceiro game, foi firme para salvar três break points, e aproveitar logo na sequência a primeira chance que teve para quebrar o rival e fazer 3/1. Já no oitavo game, com Zverev sacando em 2/5, o grego foi muito agressivo e ousado para fazer grandes jogadas e levar a parcial e a partida, fechando em 6/2, após 39 minutos.

Vindo de título em Estoril, Tsitsipas já embala sete vitórias consecutivas e garante ao menos a ascensão de uma posição no ranking, ultrapassando Juan Martín del Potro. Caso vença o título, chegará ao sexto posto. Já Zverev cai mais uma posição, vendo Dominic Thiem assumir a quarta colocação.

Nas semifinais do Mutua Madrid Open, Tsitsipas buscará sua primeira vitória na carreira contra o #2 Rafael Nadal, que vem de grande vitória contra o #34 Stan Wawrinka. O espanhol venceu os três anteriores, incluindo a semifinal do Australian Open deste ano e a final do Masters 1000 de Toronto em 2018.