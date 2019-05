Bertens bate Halep e conquista maior título da carreira em Madrid

A holandesa #7 Kiki Bertens fechou sua semana de glória ao levar o título do WTA Mandatory de Madrid. Vice-campeã em 2018, a holandesa garantiu o troféu deste ano após vencer a romena #3 Simona Halep por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/4, em 1h28, neste sábado (11). Bertens não perdeu nenhum set no torneio.

Na primeira parcial, um verdadeiro tiroteio de quebras de serviços para ambos os lados. Simona Halep chegou a abrir 4/2 de vantagem e parecia ter total controle do jogo. Porém, com uma boa recuperação, principalmente mental, Kiki Bertens reagiu, devolveu as duas quebras que havia sofrido e, no décimo game do set, conseguiu sua terceira quebra e fechou em 6/4.

Na segunda parcial, a holandesa quebrou logo no primeiro game o serviço de Halep. A quebra foi devolvida no quarto game, mas, na sequência, Bertens quebrou novamente e voltou a ter a vantagem. No game decisivo, a ex-número um até tentou resistir, salvando dois match points, mas no fim, vitória da holandesa, novamente por 6/4 e 2 sets a 0.

O título do Mutua Madrid Open foi o segundo nesta temporada para a holandesa, que já havia vencido em São Petersburgo. Sem dúvidas, em Madrid, Bertens consegue a conquista mais importante da carreira, que a faz chegar ao quarto lugar do ranking mundial, sendo a primeira jogadora de seu país a conseguir tal feito.

Essa é a segunda vez seguida que a Halep perde uma final para Bertens - a primeira foi no Premier 5 de Cincinnati, em agosto do ano passado. A romena, além de perder a chance do tricampeonato em Madrid, também perdeu a oportunidade de voltar a assumir a liderança do ranking, voltando a ser segunda colocada.