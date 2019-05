Muguruza vence Zheng pela terceira vez no ano e espera Wozniacki em Roma

A espanhola #19 Garbiñe Muguruza fez no sua estreia no WTA Premier 5 de Roma na manhã desta segunda-feira (13) contra uma já conhecida adversária, a chinesa #46 Saisai Zheng. Garbiñe voltou a levar a melhor e venceu pelas parciais de 6/3 e 6/4, em 1h38. O confronto direto está agora em três a zero, com todas as partidas tendo acontecido ainda na temporada atual.

Apesar de vencer o encontro, foi Saisai quem saiu na frente, quando quebrou o serviço da ex número um no terceiro game da primeira parcial. A chinesa teve a chance de sair com quebra dupla já no quinto game, mas desperdiçou dois break points. Muguruza recuperou a quebra sofrida no sexto game, salvou break points novamente no game seguinte e, no sétimo game voltou a quebrar o serviço da chinesa, ficando com 3/5* no marcador. Depois disso, a espanhola apenas precisou servir para o set e fez bem, fechou em 6/3 na primeira chance que teve.

Em uma segunda parcial de desequilíbrio no serviço, aconteceram nove quebras - de 21 break points. Muguruza foi a única a conseguir confirmar o próprio serviço, no décimo (e último) game da parcial, para sair com a vitória em cima da chinesa.

Ambas as jogadoras fecharam a partida com um ace disparado e três dupla faltas cometidas; Muguruza venceu 74/134 pontos (55%).

Garantida na segunda ronda do Internazionali BNL d'Italia, Muguruza espera agora a vencedora do confronto entre uma outra líder de ranking, a #12 Caroline Wonziacki ,e a #30 Danielle Collins.