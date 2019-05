Sólida, Keys supera Hercog na estreia e avança em Roma

Estreando no Aberto de Roma, #14 Madison Keys começou com o pé direito no torneio. Enfrentando a eslovena #71 Polona Hercog, a norte-americana triunfou por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (3), em 1h38 de partida.

A primeira parcial foi disputadíssima, com as duas tenistas sacando firme e oferecendo raras chances à adversária. Após desperdiçar dois break points, Keys conquistou a quebra decisiva no décimo game, fechando o primeiro set por 6/4.

O panorama se manteve no começo da segunda parcial, com as tenistas sacando bem e confirmando o saque. Até que no quinto e sexto game, ambas tiveram o serviço quebrado. A parcial seguiu sem desvantagens e a vencedora foi decidida no tiebreak.

No game desempate, Keys chegou ao mini break logo no segundo ponto, abrindo 2-0. A norte-americana seguiu sólida para administrar a vantagem mínima e alcançou mais uma quebra para fechar em 7-3.

Com a vitória, Keys chega à segunda rodada do Internazionali BNL d'Italia, e medirá forças com a vencedora do confronto entre a compatriota #37 Sofia Kenin e a anfitriã #210 Jasmine Paolini.