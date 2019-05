Em grande fase, Berrettini elimina Zverev e avança às oitavas do Masters 1000 de Roma

Até aqui, o Masters 1000 de Roma têm sido perfeito para o #33 Matteo Berrettini. Jogando diante de sua torcida após ter ganho um convite da organização do torneio, o italiano superou o francês Lucas Pouille em sua estreia e viu uma segunda rodada dificílima se aproximar. Porém, o dono casa deu sequência a sua grande fase e não tomou conhecimento do alemão #5 Alexander Zverev, finalista da competição em 2018.

Jogando um tênis muito consistente e sólido, Berrettini eliminou o alemão atual vice-campeão do torneio com uma vitória por 2 sets a 0, com duplo 7/5, em 1h48 de partida. Essa foi a primeira vitória sobre um top 10 na carreira do italiano de 23 anos. O resultado também amplia a má fase de Sascha, que chega para Roland Garros sem resultados expressivos na temporada de saibro, diferentemente do ano passado, quando somou 2.210 pontos. Destes mais de dois mil conquistados, o alemão salvou apenas 345 em 2019.

Apesar do jogo ter sido disputado e decidido nos detalhes, Zverev mostrou-se oscilante e sem confiança nos momentos cruciais de ambos os sets. Cometendo duplas faltas e erros não forçados, acabou perdendo seu saque e viu o italiano conquistar a vitória. Nas duas parciais, Berrettini obteve um break a mais que o cabeça de chave número quatro, que chegou a salvar match points antes de ser quebrado no 12° game do último set.

Diante de um público caloroso e que o apoiou durante todo o duelo, o tenista da Itália colecionou belos lances e se impôs diante do número cinco do mundo no final das parciais. Com a vitória por duplo 7/5, Matteo dá sequência ao bom momento que vive. Neste ano, ele conquistou o título do ATP 250 de Budapeste, o primeiro de sua jovem carreira.

Na próxima rodada do Internazionali BNL d'Italia, Berrettini enfrentará o vencedor do confronto entre o espanhol #88 Albert Ramos-Vinolas, algoz de Gael Monfils na estreia do torneio, e o argentino #24 Diego Schwartzman, que nesta terça (14) passou pelo japonês Yoshihito Nishioka.