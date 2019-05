Kyrgios bate Medvedev e estreia com vitória no Masters 1000 de Roma

Vindo de uma eliminação logo na primeira rodada em Madri, o #36 Nick Kyrgios estreou com vitória no Masters 1000 de Roma, na Itália. Nesta terça (14), o polêmico australiano surpreendeu e eliminou o russo #14 Daniil Medvedev, um dos principais cabeças de chave do torneio, por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 3/6 e 6/3, em 1h33 de uma partida equilibrada e decidida nos detalhes.

Fazendo valer seu estilo 'despojado' dentro de quadra, Kyrgios repetiu seu saque por baixo logo no primeiro ponto do jogo. Com uma atuação consistente, o australiano disparou golpes firmes da linha de base e impôs seu estilo agressivo, deixando o russo sem alternativas para mudar o rumo do set. Com uma quebra no quarto game, Nick abriu vantagem e, liderando o placar até o final, fechou em 6/3.

Precisando reagir, Medvedev passou a variar mais as jogadas e apostou na solidez para forçar o australiano ao erro. Após uma quebra para cada lado, o jogo seguiu equilibrado e disputado ponto a ponto. Porém, no oitavo game, o russo obteve mais um break e abriu 5/3 no marcador. Sacando para o set, devolveu o 6/3 e empatou o confronto.

Apesar da derrota na parcial anterior, Kyrgios não perdeu a cabeça e se manteve focado no jogo. Com uma quebra logo nos games iniciais, abriu vantagem e controlou a superioridade no placar perdendo apenas quatro pontos com seu 1º serviço. Salvando dois break points ao longo do set, aplicou novo 6/3 e decretou o triunfo.

Na segunda rodada do Internazionali BNL d'Italia, o australiano medirá forças com o norueguês #76 Casper Ruud, que venceu o duelo de qualifiers contra o britânico #83 Daniel Evans por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 0/6 e 6/3.