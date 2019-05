Serena desiste por lesão no joelho esquerdo e Venus avança no WTA de Roma

A notícia do desta terça-feira (14) acabou sendo uma que desagradou aos fãs da Associação de Tênis Feminino (WTA). A mega campeã, #11 Serena Williams anunciou sua desistência do WTA Premier 5 de Roma por conta de uma lesão no joelho esquerdo. Quem se beneficia da desistência, é sua irmã, #50 Venus Williams que avança à terceira ronda do torneio sem nem ao menos entrar em quadra.

"Eu preciso me retirar porque estou sentindo dor no joelho esquerdo", começou a ex número 1 do mundo. "Sentirei falta da competição e dos fãs em um dos meus torneios preferidos. (...) Focarei na reabilitação e espero ver a todos no Aberto da França e aqui mesmo em Roma, no ano que vem", concluiu.

Serena venceu no WTA de Roma em quatro ocasiões (2002, 2013, 2014 e 2016), sendo a tenista em ativo com o melhor recorde - atrás da americana se encontra Maria Sharapova, com três títulos (2011, 2012 e 2015).

Serena desiste então do segundo torneio seguido - a vencedora de 23 Grand Slams desistiu anteriormente no WTA Mandatory de Miami, quando jogava com Garbiñe Muguruza) e deve focar agora no Aberto da frança, segundo Grand Slam do ano. Recorde-se que no ano anterior, a americana desistiu de seu encontro com Maria Sharapova nas oitavas de final por conta de uma lesão no músculo peitoral.