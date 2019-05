Aniversariante do dia, Mladenovic vence duelo de francesas contra Garcia e avança em Roma 

Na manhã desta terça-feira (14), um confronto peculiar aconteceu nas quadras do WTA Premier 5 de Roma. Na ocasião, as francesas ex top 10, #22 Caroline Garcia e #63 Kristina Mladenovic se enfrentaram. Kiki, que faz 26 anos exatamente hoje, venceu a compatriota por 6/1 e 6/2 em apenas 66 minutos para avançar no torneio italiano.

Jogando no melhor nível possível, Kristina se deu o melhor presente de aniversário possível: uma importante vitória em cima da compatriota. A francesa, que veio do qualifying, fez uma de suas melhores partidas da temporada e mostrou que, se não antes, agora deve ser levada em consideração para levantar o troféu no final da semana.

A primeira parcial contou com três quebras de serviço (games um, cinco e sete), todas beneficiando Mladenovic. A aniversariante não enfrentou um único break point e tomou o set para si no segundo set point que teve - durante o serviço da adversária.

Na segunda parcial, Garcia mostrou-se mais ativa, mas nem por isso soube lidar com o bom jogo da colega de Fed Cup. A francesa mais nova teve break point no terceiro e sétimo game, mas não conseguiu aproveitar. As quebras aconteceram nos games quatro, cinco, seis e oito - os pares beneficiando Kristina.

Kristina disparou quatro aces e cometeu cinco dupla faltas; Garcia fechou a partida com um ace disparado e duas dupla faltas cometidas. A francesa de 26 anos venceu 62% dos pontos corridos (56/91).

Mladenovic mostra os frutos colhidos pela sua parceria com Sascha Bajin e avança para a terceira ronda do Internazionali Bnl d'Italia e enfrenta a seguir a australiana #9 Ashleigh Barty, que venceu, em uma virada surpreendente, a eslovaca #43 Viktoria Kuzmova.