Coric passa fácil por Norrie no Masters 1000 de Roma

O #15 Borna Coric está na terceira rodada do Masters 1000 de Roma, disputado no saibro, na Itália. O croata passou por cima do #45 Cameron Norrie na segunda rodada, vencendo por 2 sets a 0, com um duplo 6/2 em apenas 58 minutos, nesta terça-feira (14).

Foi um verdadeiro passeio de Coric. Agressivo, ele não deu nenhuma chance ao adversário. Seu saque fez muita diferença. O croata teve quatro aces e 71% de primeiro serviço colocado em quadra. Entre esses 29% restantes, ainda venceu 82% dos pontos, um aproveitamento altíssimo com o segundo saque; Norrie teve apenas 35% nesses casos.

O favorito ainda mostrou uma boa leitura de jogo e precisão na devolução. Ele venceu quase metade dos pontos em que estava recebendo (46%), o que deixou o oponente muito desconfortável em quadra. Sem conseguir confirmar direito os seus saques e também pressionar o oponente (16% de aproveitamento com a devolução), Norrie não tinha saídas; era só uma questão de tempo para a vitória de Coric.

Foram quatro quebras de saque a favor do croata, duas em cada set, enquanto que o britânico sequer teve um break point nas suas mãos. As duas parciais foram quase que iguais - o número 15 do mundo venceu nos dois primeiros games de serviço do outro e caminhou tranquilo até o final, com 28 minutos no primeiro set e 30 no segundo. Um rápido duplo 6/2 e uma vitória sem suar muito.

Com o triunfo, Borna Coric avança à segunda rodada do Internazionali Bnl d'Italia e pode ter pela frente o #3 Roger Federer pela frente. O seu próximo adversário sai do confronto entre o suíço e o #72 João Sousa.