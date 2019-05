Pliskova domina Tomljanovic e supera estreia em Roma

Ex-número um do mundo, a #5 Karolina Pliskova estreou com uma boa vitória no WTA Premier 5 de Roma. Nesta terça-feira (14), a tcheca bateu a #47 Ajla Tomljanovic, com duplo 6/3, precisando de apenas 1h11 para conseguir vaga na terceira rodada. Pliskova lidera o confronto direto contra Tomljanovic com três vitórias em três jogos no circuito WTA.

Pliskova teve um bom rendimento no serviço durante a partida: cinco aces, contra uma dupla falta, e apenas oito pontos perdidos no seu primeiro saque durante toda a partida - 75% de aproveitamento. A tcheca só foi ameaçada no serviço em duas oportunidades, e foi quebrada uma vez - no segundo set, quando já vencia por 4/1. Por outro lado, Tomljanovic teve quatro aces, mas quatro duplas faltas e teve um aproveitamento ruim no segundo saque - venceu apenas 26% dos pontos nessa situação. A australiana enfrentou incríveis 14 break points e salvou 10, mas acabou perdendo sem muita contestação.

Esta é a quinta participação de Pliskova no torneio em Roma e, nas quatro vezes anteriores, somou somente três vitórias - apenas um vez ela havia chego à terceira rodada, quando foi às quartas há dois anos. A ex-número um do mundo vai em busca de seu terceiro título no saibro na carreira - ela já venceu Praga em 2015 e Stuttgart em 2018.

Na terceira rodada do Internazionali Bnl d'Italia, Pliskova enfrenta a vencedora do confronto estadunidense entre a #14 Madison Keys e a #37 Sofia Kenin.