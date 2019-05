Azarenka conquista virada heroica e elimina atual bicampeã Svitolina em Roma

Nesta terça-feira (14), a bielorrussa #51 Victoria Azarenka conquistou grande vitória contra a ucraniana #6 Elina Svitolina na segunda rodada do WTA Premier 5 de Roma. Azarenka desbancou a atual bicampeã do torneio buscando grande virada e fechando em 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 7/5, em 2h18. Svitolina chegou a ter 5/2 de vantagem no set decisivo.

Atual bicampeã do torneio, Svitolina começou bem o jogo e controlou as ações do primeiro set. Apesar de ter cometido quatro duplas faltas, a ucraniana conseguiu boa efetividade nos pontos tentados em seu primeiro serviço, além de forçar duas quebras contra a adversária, conseguindo fechar o set em 6/4.

Apesar do bom início, Svitolina foi massacrada na segunda parcial. Azarenka conseguiu impôr seu ritmo, pressionou a ucraniana e conseguiu forçar quatro quebras, não permitindo que a ucraniana confirmasse nenhum serviço. O único game conquistado pela atual número 6 do mundo foi fruto de uma quebra de serviço. Assim, a ex-número um fechou o set em 6/1 e empatou o jogo.

Na última parcial, muita tensão e um tiroteio de quebras de serviços – foram nove no total. Apesar de abrir uma ótima vantagem de 5/2, tendo a chance de sacar para o jogo no game seguinte, Svitolina sucumbiu. Com uma reação heroica e, até então, inesperada, Azarenka conquistou cinco games consecutivos e virou o placar, fechando em 7/5 e o jogo em 2 sets a 1.

Além da frustração pelo resultado em si, Svitolina, que lida com uma lesão no joelho direito durante toda a temporada de 2019, vai perder 900 pontos, referentes ao título de 2018, ensejando a queda da sexta para o nona lugar do ranking mundial. Já Azarenka conquistou sua terceira vitória contra jogadoras do top 10 neste ano – antes havia vencido a alemã Angelique Kerber e a tcheca Karolina Pliskova.

Na próxima rodada do Internazionali BNL D’Italia, a bielorrussa enfrenta a vencedora do confronto entre a espanhola #19 Garbiñe Muguruza e a americana #36 Danielle Collins, que acontece nesta quarta-feira (15), às 6h de Brasília.