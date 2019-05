Verdasco supera Khachanov e está nas quartas do Masters 1000 de Roma

Vindo de boa campanha no Masters 1000 de Roma, #38 Fernando Verdasco venceu mais uma partida nesta quinta (16) e está classificado para as quartas de final do torneio. Enfrentando o russo #13 Karen Kachhanov, o espanhol triunfou por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 3/6 e 6/3, em 2h11 de partida.

O primeiro set foi disputadíssimo, com os dois tenistas sacando firme e oferecendo poucas chances ao rival. A parcial seguiu sem quebras até o 11º game, quando Verdasco aplicou uma sequência de bons golpes para quebrar o serviço de Kachanov e fechar em 7/5.

Precisando reagir para se manter vivo no torneio, o russo voltou com tudo no segundo set. No sexto game, Kachanov conquistou o break e abriu 5/2 na parcial. Sacando para empatar a partida, o número 13 do ranking mundial não deu chances à Verdasco e venceu por 6/3.

O terceiro set foi equilibradíssimo, com ambos sacando firme e arriscando nas devoluções. No oitavo game, Verdasco aproveitou o break point para conquistar a quebra decisiva e abrir 5/3 na parcial decisiva. Sacando para fechar, o espanhol foi sólido e selou a vitória por 6/3.

Nas quartas de final do Internazionale BNL d'Italia, Verdasco enfrentará o vencedor do confronto entre o compatriota #2 Rafael Nadal e o georgiano #18 Nikoloz Basilashvili. Os tenistas estão jogando nesse momento.