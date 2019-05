Em dia de jornada dupla, Nadal atropela Basilashvili e se garante nas quartas em Roma

A chuva que castigou as quadras do Masters 1000 de Roma parece não ter incomodado em nada a programação do #2 Rafael Nadal. Precisando jogar duas vezes em um dia, o espanhol sobrou e atropelou sem tomar conhecimento ambos os adversários. Primeiro, aplicou 6/0 e 6/1 no francês #42 Jeremy Chardy. Depois, desfilou novamente no saibro italiano e bateu o georgiano #18 Nikoloz Basilashvili em sets diretos, parciais de 6/1 e 6/0, em 1h02 de partida.

Com o resultado, o dono de oito troféus do torneio encerrou o dia de jornada dupla perdendo apenas dois games em dois jogos, um número extremamente expressivo, principalmente para o 'Rei do saibro', como é conhecido o maior campeão neste tipo de piso.

O jogo

Embalado com a primeira vitória do dia, Nadal entrou em quadra com um volume de jogo bastante intenso. Com uma quebra logo no quarto game, o espanhol abriu 4/1 e já abriu confortável vantagem no placar. Consistente e agressivo ao mesmo tempo, o cabeça de chave número dois não deu chances ao georgiano, que pouco conseguiu fazer diante de um adversário embalado. Com mais um break obtido, o 'Toro Miúra' fechou em 6/1 e largou na frente.

O panorama se manteve no segundo set. Nadal largou quebrando o serviço de Basilashvili logo de cara e fez 2/0 no marcador. Mesmo descansado, já que havia jogado na última terça-feira, o georgiano seguia cometendo erros bobos e sofrendo com os golpes certeiros do espanhol, principalmente com o forehand. Sobrando, o octacampeão do torneio conquistou mais dois breaks ao longo da parcial e, aplicando um pneu (6/0), decretou a segunda vitória do dia.

Octacampeão do Internazionali BNL d'Italia, Nadal enfrentará nas quartas de final seu compatriota #38 Fernando Verdasco, que avançou ao bater o austríaco #4 Dominic Thiem por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4 e 7/5, e depois o russo #13 Karen Khachanov pelo mesmo placar, mas com parciais de 7/5, 3/6 e 6/3.