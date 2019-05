Rodada dupla: Mladenovic vence Bencic e Barty para avançar às quartas em Roma

O dia de jogos desta quinta-feira (16) no Internazionali Bnl d'Italia foi agitado. Por conta do cancelamento total de partidas no dia anterior, causado pela chuva, muitas das jogaram precisam fazer jornada dupla, uma delas a francesa qualifier #63 Kristina Mladenovic. A ex top 10 teve como primeira oponente, na segunda ronda, a suíça #15 Belinda Bencic, e venceu por 6/2, 2/6 6/1. Sua segunda partida foi contra a australiana #9 Ashleigh Barty, onde triunfou com surpreende facilidade, fazendo 6/2 e 6/3 em apenas 1h17.

Em sua partida de quartas de final, a segunda do dia, Kristina entrou em quadra com a moral elevada por conta de sua ótima vitória em cima da colega suíça - que vem fazendo uma temporada dos sonhos. A francesa, apesar de estar fazendo jornada dupla, não mostrou sinais de cansaço e se apressou em vencer a australiana, que nunca negou seu incômodo com a superfície de terra batida.

Na primeira parcial, Kristina conquistou duas quebras no serviço da adversária - games um e três - e não enfrentou qualquer break point. A francesa, apesar de pecar no primeiro serviço, se virou bem com o segundo, além de conseguir deixar a australiana desconfortável com seu principal shot: o slice.

Na segunda parcial, um pouco mais equilibrada, Kristina voltou a quebrar o serviço da adversária no primeiro game. A francesa até enfrentou break points no sexto game, mas salvou todos os três com extrema eficiência. Três games depois, a atual número nove do mundo serviu para se manter na partida, mas foi mal e acabou sofrendo nova quebra.

Kristina quatro aces e cometeu também quatro dupla faltas em sua partida contra a australiana, que disparou um de cada. A francesa fechou com 54% dos pontos ganhos (59/109).

Mladenovic mostra que sua parceria com o alemão Sascha Bajin está dando frutos ao conquistar duas duas melhores vitórias da temporada até então. Quanto a questão física, a francesa disse que tem confiança no próprio físico, e que seu único pensamento era: "fazer uma boa primeira partida para ter a chance de fazer a segunda [partida]".

Com mais uma ótima vitória, a francesa avança às quartas de final do WTA Premier 5 de Roma e enfrenta a seguir a vencedora do confronto entre #5 Petra Kvitova e #39 Maria Sakkari.