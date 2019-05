Pliskova vira para cima de Kenin e encontra Azarenka nas quartas em Roma

Em dia de muitas jornadas duplas, a #5 Karolina Pliskova entrou em quadra apenas uma vez e superou a #37 Sofia Kenin para avançar às quartas de final do WTA Premier 5 de Roma. A ex-número um do mundo precisou de 1h56 para vencer de virada, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3, nesta quinta-feira (16).

Diferente de Pliskova, Kenin já havia atuado nesta quinta (16), desbancando a sua compatriota, #14 Keys, em 2h28. No total, portanto, a jovem estadunidense disputou seis sets, somando quase quatro horas e meia no total. Mesmo assim, deu muito trabalho à ex-número um do mundo.

O termômetro da partida foi o saque de Pliskova. No primeiro set, a tcheca só colocou 48% dos primeiros saques em quadra, vencendo 67% dos pontos nessa situação, mas apenas 25% no segundo serviço. Assim, enfrentou sete break points e foi quebrada quatro vezes, perdendo por 6/4.

Após ser quebrada logo de cara, no segundo set, a tcheca só perdeu um ponto no seu primeiro saque e teve seis break points ao seu favor, aproveitando dois deles e devolvendo o 6/4. Na terceira parcial, que só teve um bp para cada tenista, mais uma vez, Pliskova só perdeu um ponto no primeiro serviço. Sendo a única a conseguir uma quebra, a ex-número um do mundo fechou a partida com 6/3. No total, a tcheca conseguiu 12 aces durante a partida.

Nas quartas de final do Internazionali BNL d'Italia, Pliskova terá um confronto contra outra ex-líder do ranking mundial, a #51 Victoria Azarenka, que contou com a desistência da #19 Garbiñe Muguruza, quando vencia com parciais de 6/4 e 3/1. Elas já se enfrentaram este ano, com vitória de Azarenka em Stuttgart. A bielorrussa lidera o confronto direto com quatro triunfos em sete confrontos.